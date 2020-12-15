Отправлять или оставить. Мэрия в очередной раз высказалась относительно досрочных зимних каникул во владимирских школах. Напомним, в конце прошлой недели распустить детей по домам с 21

Отправлять или оставить. Мэрия в очередной раз высказалась относительно досрочных зимних каникул во владимирских школах. Напомним, в конце прошлой недели распустить детей по домам с 21 декабря предложил департамент образования. Но в горадминистрации заявили, что отправлять учащихся на досрочные каникулы не видят смысла. Заболеваемость школьников и педагогов невысокая. В минувшую пятницу из 2000 классов на