Власти города Владимира ответили инвалиду первой группы. Тумиша Асиева просила чиновников о выделении ей жилья вне очереди. Женщина страдает от почечной недостаточности и вынуждена

Власти города Владимира ответили инвалиду первой группы. Тумиша Асиева просила чиновников о выделении ей жилья вне очереди. Женщина страдает от почечной недостаточности и вынуждена регулярно проходить процедуру гемодиализа. Сейчас она живёт с маленьким сыном и мужем на съемной квартире. Дохода в семье нет, супруг должен постоянно ухаживать за больной женой. Пенсия по инвалидности у Тумиши