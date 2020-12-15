Такое решение принял городской оперштаб.
Владимирский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал директорам школ областного центра досрочно отправить детей на каникулы. Закончить полугодие предложено 25-26 декабря.
В мэрии добавили, что окончательное решение за руководителями учреждений и в условиях нормальной эпидемиологической обстановки они могут продолжить обучение ребят. Городское управление образования намерено продолжить ежедневный контроль за соблюдением антиковидных мер.
Добавим, что согласно руководства области во втором по численности городе региона, в Коврове, местный оперштаб отправить школьников на каникулы с 21 декабря.