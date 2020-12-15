Такое решение принял городской оперштаб.

Владимирский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рекомендовал директорам школ областного центра досрочно отправить детей на каникулы. Закончить полугодие предложено 25-26 декабря.В мэрии добавили, что окончательное решение за руководителями учреждений и в условиях нормальной эпидемиологической обстановки они могут продолжить обучение ребят. Городское управление образования намерено продолжить ежедневный контроль за соблюдением антиковидных мер.Добавим, что согласно руководства области во втором по численности городе региона, в Коврове, местный оперштаб отправить школьников на каникулы с 21 декабря.