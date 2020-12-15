Они написали в адрес прокуратуры письмо с просьбой подать иск против регоператора.

Редакция «33Live.Ru» уже рассказывала о с перерасчётом платы за вывоз ТКО в областном центре. Речь идёт о сортировке мусора, которая не производилась с января по апрель текущего года.Жительница столицы региона Светлана Стрельцова обратилась в суд и выиграла его. Теперь, если ООО «Биотехнологии» не оспорят вердикт апелляционной инстанции, то вернут ей деньги за недополученную услугу. Ибо первые месяцы текущего года она фактически не оказывалась, но была заложена в тариф.Между тем, общественники Владимира решили попросить прокуратуру заняться этим вопросом и встать на защиту «неопределённого круга лиц» - тех горожан, которые по аналогии со Светланой Дмитриевной платили за сортировку отходов в течение 4 месяцев.Активисты написали в адрес надзорного ведомства письмо с просьбой выйти с иском в суд и обязать регоператора сделать перерасчёт всем «пострадавшим».Добавим, что сейчас сортировка отходов производится на станции ООО «МПС».