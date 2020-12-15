Каким был его жизненный путь? И почему состояние его могилы вызывает тревогу краеведов?

Медаль "За медицинскую доблесть", которой планируют награждать медиков региона, будет носить имя владимирского хирурга Николая Орлова. Прославленного врача не стало в ноябре 1942 года. Каким был его жизненный путь? И почему состояние его могилы вызывает тревогу краеведов?Его называли хирургом-легендой. На этом снимке 1918 года, в группе врачей и медсестёр владимирского госпиталя - Николай Орлов во втором ряду. В центре. Фото - на вес золота. Как и редкие документы. Сотрудники Госархива нашли, к примеру, свидетельство об окончании Николаем Орловым суздальского духовного училища. Орлов зачислен на первый курс владимирской семинарии. Исследовать биографию прославленного врача продолжает архивист Марина Назарова.Марина Назарова, главный архивист сектора Госархива Владимирской области: «Я проследила историю его семьи, пока исследование я продолжаю, поскольку только начала - до 80-х годов 18 века. Вся его семья - это священнослужители. Николаю Алексеевичу был уготован тоже путь служения».Энциклопедиям теперь нужны правки. Марине Назаровой удалось уточнить и дату рождения хирурга Орлова. Копию записи из метрической книги Троицкой церкви села Аньково Юрьевского уезда владимирским архивистам отправили ивановские коллеги. Аньково ныне - в границах Ивановской области.Марина Назарова, главный архивист сектора Госархива Владимирской области: «Николай Алексеевич Орлов родился 14 октября 1874 года у священника села Аньково - Алексея Владимировича Орлова и его законной жены - Клавдии Васильевны. Во Владимирской энциклопедии дата указана 2 октября».Доктор по призванию, он врачевал и души, и тела. Во Владимир Николай Орлов - выпускник медицинского факультета Томского университета вернулся в 1902-ом. Оперировал Николай Алексеевич ровно 40 лет.Блестящий практик, учёный, медицинский организатор. Всё это Николай Орлов. Благодарная память о легендарном враче отразилась и в топонимике областного центра. Так, в середине прошлого века на карте Владимира появилась улица Хирурга Орлова.В одном из домов по улице Хирурга Орлова, она рядом с владимирским некрополем, живёт и Дарья Постовойтенко. Кто дал имя улице, Дарья знает. Но уверена, мемориальная табличка не помешала бы.Дарья Постовойтенко, жительница дома по улице Хирурга Орлова: «Не все знают, мало кто знает. и даже когда такси вызываешь, не знают, где это, приходится показывать».Благодаря Николаю Алексеевичу - главному хирургу губернской земской больницы - во Владимире появился первый опорный пункт переливания крови, первый онкологический пункт. Его вклад в медицину не только владимирского края, огромен. Напряжённым был его труд и в первые годы Великой Отечественной. Он блестяще проводил операции, спасая сотни жизней, разъяснял пользу донорства, обучал врачей. Его уход - из-за сосудистых осложнений - был внезапным. О его последних днях рассказывают дневники друга и коллеги Орлова - Сергея Белова.Марина Назарова, главный архивист сектора Госархива Владимирской области: «Большинство врачей были на военной службе, заболевшего Орлова курировал врач Беляев, лекарь самоуверенный, но небольшой грамотности. Умер Николай Алексеевич Орлов от врачебной ошибки, от неоказания вовремя медицинской помощи».В последний путь хирурга-легенду осенью военного 42-ого провожал весь город, рассказывает краевед Любовь Сметанина. Орлов завоевал уважение благодаря высочайшему профессионализму, преданности делу, внимательному отношению к каждому пациенту.Любовь Сметанина, завотделом краеведческих исследований Центральной городской библиотеки г.Владимира: «Похороны проводили за счёт города. Были назначены после его смерти персональные пенсии. Его дочери, до окончания учебного заведения, его вдове — Орловой-Абакумовской - до окончания её жизни».Могила Орлова - на почётной аллее Князь-Владимирского кладбища. Рядом - захоронение его супруги - Валентины Абакумовской, заслуженного врача РСФСР, серолога. Она пережила мужа на 12 лет. Памятник Орлову - горизонтальный. Табличку с камня в этом году украли. Видимо, на цветмет. Сама заказала новую, говорит краевед Любовь Сметанина. Могиле врача, чьё имя будет носить медаль "За медицинскую доблесть" необходим регулярный уход. Дочь Орловых покинула Владимир. И следы возможных родственников, увы, теряются.Любовь Сметанина, завотделом краеведческих исследований Центральной городской библиотеки г.Владимира: «Было бы хорошо, если бы кто-то, может быть, медики. Сейчас есть "Волонтёры-медики" взяли бы на себя такое шефство, несколько раз в год, хотя бы 2 раза в год, особенно весной и осенью приходить и убираться здесь».Краеведы надеются, что могила доктора Николая Орлова, чей портрет украсит аверс специальной врачебной медали, не будет заброшена. И это лучший "мемориальный вклад".Мария Платанюк, Андрей Синягин"Вести-Владимир"