13 декабря, во Владимире полицейский получил ножевые ранения во время задержания подозреваемого в краже.

13 декабря, во Владимире полицейский получил ножевые ранения во время задержания подозреваемого в краже.По данным регионального УМВД, в момент задержания молодой человек нанес правоохранителю колото-резаные раны. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Возбуждено уголовное дело.Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное лечение. Его жизни ничего не угрожает.