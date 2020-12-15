Сотрудник полиции во Владимире получил ножевое ранение, когда пытался задержать подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Происшествие случилось в областной столице, группа

Сотрудник полиции во Владимире получил ножевое ранение, когда пытался задержать подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Происшествие случилось в областной столице, группа оперативников выехала на задержание 20-летнего молодого человека. Его подозревали в краже. Но во время задержания парень оказал сопротивление и нанес одному из правоохранителей колото-резаную рану. Молодого человека задержали, а полицейского отправили на амбулаторное