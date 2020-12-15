Решение о досрочном начале зимних каникул принимает руководитель учреждения образования.

В соответствии с решением городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции руководителям муниципальных учреждений образования города Владимира рекомендовано закончить учебную четверть 25 декабря, а для образовательных учреждений с шестидневным графиком работы - 26 декабря. Рекомендательный характер объясняется тем, что школы с нормативной санитарно-эпидемиологической обстановкой вправе работать по своим учебным планам и отправить детей на каникулы как и положено - накануне новогодних праздников.На заседании городского штаба, состоявшегося 14 декабря, разъяснено, что решение о досрочном начале зимних каникул принимает руководитель учреждения образования. Так, директор школы должен издать приказ о досрочном окончании учебной четверти в случае роста числа заболевших детей, преподавателей и сотрудников, то есть с учетом осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Но если эпидемиологическая ситуация в школе отвечает нормативным показателям, директор вправе принять решение о продолжении обучения школьников в соответствии с учебными планами, а в большинстве городских школ начало зимних каникул запланировано на 28-29 декабря.Вместе с тем, городской штаб по противодействию распространения коронавирусной инфекции подчеркнул необходимость строгого соблюдения ограничительных и противоэпидемиологических мер в каждом образовательном учреждении. По указанию главы города Владимира Андрея Шохина, соответствующие проверочные мероприятия проводятся городским управлением образования в ежедневном режиме.На заседании штаба отмечено, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в муниципальных учреждениях образования и в городе в целом находится под контролем благодаря совместным усилиям медицинских работников, городских властей, надзорных органов и - что очень важно - личной ответственности жителей.