Он более 30 лет проработал на заводе «Автоприбор».

Во Владимире скончался заслуженный машиностроитель России, кавалер ордена «Знак Почёта» Семён Баделевич Бит-Ишо. Он более 30 лет проработал на заводе «Автоприбор».Семен Баделевич Бит-Ишо родился во Владимире 5 сентября 1931 года. Его семья переехала в Россию во время геноцида христиан в Турции. Отца репрессировали, а старший брат погиб на фронте в 1943 году.После окончания школы № 17 он работал на Владимирском тракторном заводе, отслужил три года в Советской Армии. С красным дипломом окончил Владимирский машиностроительный техникум.В 1958 году устроился на «Автоприбор». Начинал со сборки спидометров, а в итоге более 30 лет управлял кадровой и социальной политикой предприятия, был председателем Совета директоров. Занимался вопросами обеспечения работников жильём и местами в детских садах, контролировал строительство социальных объектов.Выражаем искренние соболезнования родным и близким Семёна Баделевича. Светлая ему память.