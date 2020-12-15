Граждане с хроническими заболеваниями теперь обязаны соблюдать самоизоляцию.

Из-за связи с угрозы распространения коронавируса в Указ губернатора внесены очередные изменения. До 15 января 2021 года запрешена работа детских развлекательных центров и игровых комнат, в том числе тех, которые располагаются внутри ТЦ.В обладминистрации сообщили, что допускается деятельность в этих заведениях развлекательных аппаратов, но с соблюдением требований Роспотребнадзора. Это регулярная дезинфекция и сохранение социальной дистанции.«Кроме того, режим самоизоляцию должны соблюдать и граждане с хроническими ревматоидными, аутоиммунными, бронхолёгочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, проблемами с эндокринной системой, а также беременные», - добавили в Белом доме.