Компания готова инвестировать в проект 200 млн рублей. Формат и объёмы будущего производства уже определены.

Основатель «Askona Life Group» Владимир Седов на открытии сообщил о намерениях группы компаний «IKEA» построить в Доброграде завод, продукцию которого будут экспортировать в Европу. Он отметил, что предприятие будет работать на солнечной энергии. Возведение объекта планируют начать во втором квартале 2021 года.Компания готова инвестировать в проект 200 млн рублей. Формат и объёмы будущего производства уже определены.Напомним, что в октябре текущего года комиссия правительства одобрила создание в Ковровском районе особой экономической зоны(ОЭЗ). По расчётам Минэкономразвития, первые пять резидентов «Доброграда-1» вложат в развитие собственных предприятий 2,6 млрд рублей. Предполагается, что в ОЭЗ появится 10 000 новых рабочих мест.Напомним, что инвестиционный конгресс пройдёт в области до 22 декабря. В работе 12 тематических секций примут участие руководители региона, местные предприниматели, федеральные эксперты и политики.