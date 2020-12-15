Об этом неожиданно заявил основатель группы «Аскона» Владимир Седов на открытии Владимирского инвестиционного конгресса.

Об этом неожиданно заявил основатель группы «Аскона» Владимир Седов на открытии Владимирского инвестиционного конгресса.Инвестиции в проект - 200 миллионов рублей."Мы разговаривали несколько месяцев с компанией IKEA о том, что здесь будет инсталлирован завод, который будет экспортировать продукцию в европейские магазины, - в частности, сказал Владимир Седов. - Это огромный завод и самый "зеленый" в Европе. Он будет полностью питаться от энергии солнца.Напомним, что в Ковровском районе начато развитие . Соответствующее постановление Правительства России было подписано 27 октября 2020 года.