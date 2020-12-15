В 33 регионе развернули еще 30 коек для пациентов с КОВИД-19. На этот раз дополнительные места для коронавирусных больных подготовили в Собинской районной больнице. В администрации области
<a href="https://33live.ru/novosti/15-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-razvertyvat-kojki-dlya-koronavirusnyx-bolnyx.html" target="_blank">Во Владимирской области продолжают развертывать койки для коронавирусных больных</a> - В 33 регионе развернули еще 30 коек для пациентов с КОВИД-19. На этот раз дополнительные места для коронавирусных больных подготовили в Собинской районной больнице. В администрации области
[url=https://33live.ru/novosti/15-12-2020-vo-vladimirskoj-oblasti-prodolzhayut-razvertyvat-kojki-dlya-koronavirusnyx-bolnyx.html]Во Владимирской области продолжают развертывать койки для коронавирусных больных[/url] - В 33 регионе развернули еще 30 коек для пациентов с КОВИД-19. На этот раз дополнительные места для коронавирусных больных подготовили в Собинской районной больнице. В администрации области