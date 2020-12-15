В 33 регионе развернули еще 30 коек для пациентов с КОВИД-19. На этот раз дополнительные места для коронавирусных больных подготовили в Собинской районной больнице. В администрации области

В 33 регионе развернули еще 30 коек для пациентов с КОВИД-19. На этот раз дополнительные места для коронавирусных больных подготовили в Собинской районной больнице. В администрации области уточняют, на 15декабря в медучреждениях региона действует 1 709 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Из них занято 1 519 мест – 89% от общего числа коек. Свободными остаются