Медаль "За медицинскую доблесть", которой планируют награждать медиков региона, будет носить имя легендарного владимирского хирурга Николая Орлова. Архивисты, между тем, продолжают исследовать его биографию. И ряд открытий уже сделан.

Медаль "За медицинскую доблесть", которой планируют награждать медиков региона, будет носить имя легендарного владимирского хирурга Николая Орлова. Архивисты, между тем, продолжают исследовать его биографию. И ряд открытий уже сделан.Хирург Николай Алексеевич Орлов- личность для Владимира легендарная. На этом фото 1918-ого года он- во втором ряду в центре. В группе врачей и медицинских сестёр владимирского госпиталя. Его вклад в медицину, не только нашего края, огромен. Именно Николай Орлов впервые организовал во Владимире опорный пункт переливания крови и первый онкологический пункт. Он был блестящим практиком и научным консультантом. А умер в военном 1942-ом. Архивист Марина Назарова в деталях изучает жизненный путь Николая Орлова. ГосАрхив хранит уникальные документы. Дневниковые записи, свидетельство об окончании Орловым суздальского духовного училища. Удалось, наконец, установить и точную дату рождения знаменитого доктора.Марина Назарова, главный архивист:- Николай Алексеевич Орлов родился 14 октября 1874-ого года у священника села Аньково - Алексея Владимировича Орлова и его законной жены - Клавдии Васильевны. Во Владимирской энциклопедии дата указана 2 октября.Копиюзаписи из метрической книги Троицкой церкви села Аньково Юрьевского уезда владимирским архивистам переслали ивановские коллеги. Ныне Аньково- на территории Ивановской области.Хирурга не стало 6 ноября 1942-ого года. В последний путь Николая Орлова провожал весь город.Почему краеведы обеспокоены состоянием захоронения прославленного врача? Все подробности- в репортаже Марии Платанюк в выпуске "Вестей" в 14.30.