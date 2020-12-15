В том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов.

В связи с угрозой распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции внесены новые изменения в Указ губернатора «О введении режима повышенной готовности».В частности, до 15 января 2021 года продлена приостановка деятельности детских развлекательных центров и детских игровых комнат, в том числе расположенных на территории торговых и торгово-развлекательных центров и комплексов. По-прежнему, допускается функционирование в этих заведениях развлекательных аппаратов. Они регулярно должны дезинфицироваться, размещать их можно на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.Кроме того, до стабилизации эпидемиологической ситуации по заболеваемости COVID-19 режим изоляции теперь должны соблюдать и граждане с хроническими ревматоидными и аутоиммунными заболеваниями. Этой меры предосторожности по-прежнему должны придерживаться граждане с хроническими заболеваниями бронхолёгочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также беременные женщины.Фото pixabay.com