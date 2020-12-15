15.12.2020

2020-12-15 12:35:23

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (47(9744) от 15 декабря 2020 года).

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

9 ноября 2020 года заведующей библиотекой Культурного центра ГУ МВД России по городу Москве Людмиле Григорьевне КУЛИКОВОЙ Указом Президента Российской Федерации присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Читайте на странице 2.



НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ

Сотрудник московской полиции успешно защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Читайте на странице 2.



РОЖДЁННЫЙ ПОД ЗЕМЛЁЙ

Роль акушеров пришлось взять на себя московским полицейским. Доблестные сотрудники патрульно-постовой службы 6-го отдела полиции старший сержант полиции Алеся ПОЛЯКОВА и прапорщик полиции Алексей ОРЛОВ приняли роды прямо на станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. И это была по-настоящему уникальная операция по спасению роженицы и новорождённого. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЯ

Приказом ГУ МВД России по г. Москве от 3 декабря 2020 года назначены. Читайте на странице 2.



ПОНЕСУТ НАКАЗАНИЕ

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность нескольких граждан, двое из которых являлись сотрудниками УВД по ЮВАО. Читайте на странице 2.



ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ СИЛЬНЕЙШИХ

Завершился 3-й этап конкурса «Лучший по профессии» среди сотрудников патрульно-постовой службы полиции города Москвы. В финал прошли 13 полицейских, отобранных из своих территориальных подразделений по итогам двух предыдущих этапов состязаний. Читайте на странице 3.



НЕ ПОДВЕСТИ СВОЙ ОКРУГ

На базе Центра профессиональной подготовки столичного Главного управления был проведён заключительный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников территориальных подразделений уголовного розыска, следствия и инструкторов профессиональной подготовки. Продолжение на странице 4.



ВОРЫ У ЗАБОРА

В ТиНАО города Москвы расположен большой частный сектор. С наступлением холодов многие люди оставляют свои дома и дачи до весны. Для них сезон завершается. Зато он... открывается для воров. Читайте на странице 4.



ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ!

О деятельности в нынешнем году сотрудников вверенной службы корреспонденту газеты «Петровка, 38» рассказал начальник Управления собственной безопасности ГУ МВД России по городу Москве полковник полиции Константин СТРОГАНОВ. Читайте на странице 5.



НЕ РАССЛАБЛЯТЬСЯ И РАБОТАТЬ!

Вспоминает первый начальник УСБ ГУВД по городу Москве полковник милиции Василий Николаевич РЕМЕЗЮК, ныне — заместитель председателя Общественной ветеранской организации Главного управления собственной безопасности МВД России. Продолжение на странице 5.



ИЗ ИСТОРИИ СЛУЖБЫ

УСБ ГУ МВД России по городу Москве — первое подразделение собственной безопасности, образованное в системе министерства. Читайте на странице 5.



40 ЛЕТ ПОД СТУК КОПЫТ

Да, у 1-го оперативного полка столичной полиции — юбилей! Наш читатель, наверное, уже наизусть знает функции этого подразделения, среди которых есть и патрулирование туристических маршрутов, и обеспечение безопасности гостей столицы. Но, согласитесь, наиболее ярким, знакомым всем москвичам лицом полка являются его конники. Читайте на страницах 6-7.



ОТ ДОБРА ДОБРО ИЩУТ

В ноябре текущего года подведены итоги очередного XII Литературного конкурса «Доброе слово». Читайте на странице 8.



О ТОРЖЕСТВЕ ДОБРА В СТИХАХ, И НЕ ТОЛЬКО...

2020-й год ознаменовался глобальными переменами, которые коснулись каждого из нас. На виражах завершающегося года хочется вспомнить лучшие его моменты и рассказать о людях, которые даже в непростые времена стараются уловить яркие краски разнообразной жизни и осветить своим творчеством лучшее, что наполняет каждый наш день. Читайте на странице 9.



ПОСОЛИТЬ, ПОЛИТЬ — И ГОТОВО

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО провели успешную операцию по задержанию группы мошенников — выходцев с Украины, которые выискивали своих жертв в виртуальном пространстве и выманивали у них огромные суммы. Читайте на странице10.



ПОПАРИЛИСЬ, КАК В ЛИХИЕ ДЕВЯНОСТЫЕ!

О пресловутых лихих девяностых напомнило дерзкое преступление, произошедшее на севере столицы. Однако благодаря быстрым и слаженным действиям полицейских, вскоре были схвачены современные налётчики — подозреваемые в разбое. Продолжение на странице 10.



А ДЕНЬГИ НА ЕДУ ПОКУПАЛ В ИНТЕРНЕТЕ

В Бабушкинском районном суде столицы вынесен обвинительный приговор 41-летнему москвичу Максиму Каширину, который покупал в интернете фальшивые деньги и тратил их на приобретение продуктов. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 5 лет. Читайте на странице 11.



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКУ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Читайте на странице 11.



АЛЧНЫЙ КРИМИНАЛ НЕ СЧИТАЕТСЯ С ВОЗРАСТОМ ЖЕРТВ

Сразу же надо подчеркнуть, что для такого утверждения есть множество конкретных подтверждений. С большим сожалением приходится констатировать, что пока ещё весьма злободневна проблема разнообразных корыстных уголовных деяний, совершаемых в отношении наиболее социально незащищённых категорий граждан, включая лиц пожилого возраста. Читайте на странице 12.



ГРАЖДАНАМ НА ЗАМЕТКУ

Полиция предупреждает: не дайте себя обмануть! В городе Москве активизировались мошенники! Прежде всего от действий злоумышленников страдают пожилые и одинокие люди. Читайте на странице 12.



И ЧИТАТЬ — ПО-ДОМАШНЕМУ!

Сегодня Евгения ЛАВРИНЕНКО в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» заведует библиотекой. Кроме этого, она выполняет общественную работу, являясь заместителем председателя профсоюзной организации. А в прошлые годы Евгения Владимировна вела в детском лагере один из самых популярных кружков… Читайте на странице 13.



ПОДЗЕМНЫЙ ФРОНТ

Аджимушкайские каменоломни — героическая страница нашей истории. «Когда я увидел Сталинград, он не потряс моё воображение, ибо я до него уже видел Керчь». Читайте на странице 14.



АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА Открывая встречу, преподаватель колледжа Ольга Калашникова сказала, что противодействие коррупции является общегосударственной задачей, и её решение возложено на все органы исполнительной, законодательной и судебной власти, и в первую очередь — на правоохранительные органы. Читайте на странице 15.



ОКОЛЕСИЦА

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Царицыно совместно с коллегами из УВД по ЮАО задержали приезжего мужчину, подозреваемого в краже автомобильных колёс. Продолжение на страницt 15.



ЧТОБЫ ДЕТИ СТАЛИ ЗАМЕТНЫМИ ФИГУРАМИ

В Северо-Восточном административном округе Москвы сотрудники ГИБДД совместно с Общественным советом при УВД по СВАО провели мероприятие, направленное на популяризацию световозвращающих элементов и обеспечение безопасности маленьких пешеходов. Продолжение на странице 15.



И ЗА СВЕТ ЗАПЛАТИТЬ НЕ ЗАБУДЬТЕ

С участием сотрудников ОМВД России по району Северный проведено обследование квартир, выданных оставшимся без попечения родителей выпускникам интернатских учреждений. Выйдя в самостоятельную жизнь, бывшие воспитанники указанных учреждений получили жильё на улице Долгопрудная аллея. Читайте на странице 15.



И УСЛОВНЫЙ СРОК ПРЕВРАТИТСЯ В РЕАЛЬНЫЙ?

В последнее время участились случаи нарушения миграционного законодательства, связанных с фиктивной массовой постановкой на регистрационный учёт иностранцев. Читайте на странице 15.



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