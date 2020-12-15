Любители зимней рыбалки и катания на коньках всё чаще выходят на лёд водоёмов, а это может быть опасно. В частности, отдыхающие облюбовали водохранилище на Содышке. В региональном МЧС

Любители зимней рыбалки и катания на коньках всё чаще выходят на лёд водоёмов, а это может быть опасно. В частности, отдыхающие облюбовали водохранилище на Содышке. В региональном МЧС предупреждают: даже в морозную погоду, когда кажется, что поверхность водоёма полностью замёрзла, может случиться беда. Толщину льда на водоёмах специалисты проверяют ежедневно. Там, где нет течения, в