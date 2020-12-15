Дело судом рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования имеющихся доказательств.

Александровским городским судом рассмотрено уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении особо тяжкого преступления. Сообщается на официальном сайте облсуда.Установлено, что в сентябре Кузьмичева сообщила в правоохранительные органы о совершении знакомым в отношении неё особо тяжкого преступления – покушения на убийство.Однако в ходе проверки было объективно установлено, что никакого преступления в отношении Кузьмичевой совершено не было.В судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Дело судом рассмотрено в особом порядке, то есть без исследования имеющихся доказательств. Приговором суда женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.