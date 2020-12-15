Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.

По информации правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 113 новых случаев заражения Covid-19, что на два меньше, чем днём ранее. Исцелились от недуга – 20 человек.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 55 костромичам. Девять новых диагнозов поставили в Буйском районе, восемь - в Галичском районе, по шесть – в Костромском, Нерехтском и Чухломском районах. Пять заразившихся выявлено в Шарье, четыре – в Островском районе, три – в Волгореченске, два – в Макарьевском районе. По одному инфицированному добавилось в Судиславле, Боговарово, Поназырево, Нее, Солигаличе и Сусанинском районе.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного пациента.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 13 198 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 10 103 пациента. В стационарах лежат 785 человек, из них 454 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2 433 человека.