По состоянию на 15 декабря в медорганизациях региона действует 1775 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 15 декабря в медорганизациях региона действует 1775 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 68,8 процента из них занято (1186), свободны 538 коек. 58552 пациента с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 265 человек.За период наблюдения в области отмечено 2869 летальных случаев, за сутки от новой коронавирусной инфекции скончались 10 человек.Напомним, во Владимирской области за сутки выявлено 290 случая заболевания коронавирусом, всего за время пандемии официальный диагноз получили 76 991 человек.