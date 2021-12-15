На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря лабораторно подтверждено 290...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
67 - во Владимире
35 - в Ковровском районе
31 - в Гусь-Хрустальном районе
30 - в Муромском районе
25 - в Александровском районе
14 - в Вязниковском районе
14 - в Юрьев-Польском районе
13 - в Суздальском районе
11 - в Петушинском районе
11 - в Кольчугинском районе
7 - в Собинском районе
6 - в Камешковском районе
6 - в Селивановском районе
5 - в Меленковском районе
4 - в Киржачском районе
4 - в Гороховецком районе
4 - в Судогодском районе
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 991 случай заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).