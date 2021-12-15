На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря лабораторно подтверждено 290...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 15 декабря лабораторно подтверждено 290 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.67 - во Владимире35 - в Ковровском районе31 - в Гусь-Хрустальном районе30 - в Муромском районе25 - в Александровском районе14 - в Вязниковском районе14 - в Юрьев-Польском районе13 - в Суздальском районе11 - в Петушинском районе11 - в Кольчугинском районе7 - в Собинском районе6 - в Камешковском районе6 - в Селивановском районе5 - в Меленковском районе4 - в Киржачском районе4 - в Гороховецком районе4 - в Судогодском районе3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 76 991 случай заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).