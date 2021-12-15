С 14 декабря начал свою работу каток в сердце Владимира. Сказочный каток на бульваре им....

С 14 декабря начал свою работу каток в сердце Владимира."Сказочный каток" на бульваре им. Пушкина порадует всех гостей атмосферой сказки Х.К. Андерсена "Снежная королева". Там будет красивая фотозона, где можно не только покататься, но и запечатлеть на память приятные моменты.Торжественное открытие "Сказочного катка" состоится 17 декабря, в эту пятницу.Каток в парке имени А.С. Пушкина ждет посетителей в будни с 16 до 22 часов,в выходные - 10:00-13:00, 13:40-17:00, 17:40-22:00 (ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЕРЕРЫВЫ 13:00-13:40, 17:00-17:40)Вход на ледовые дорожки бесплатный, за прокат коньков нужно будет отдать 150 рублей, аренда ячейки — 50 рублей, сообщается в официальной группе катка в ВКонтакте.Покататься на коньках также можно будет в Центральном парке культуры и отдыха и на стадионе «Лыбедь». В Центральном парке стоимость входа составит 150 рублей, для детей до 12 лет — 50 рублей. Стоимость аренды коньков и ячейки такая же. Каток работает с 8 утра до 22 часов.Кроме того, катки откроются, по информации горадминистрации, во дворах по адресам:мкр. Энергетик, ул. Энергетиков, 4‑а;мкр. Юрьевец, ул. Институтский городок, 9;ул. Верхняя Дуброва, 21;пр‑т Ленина, 43;пр‑т Ленина, 24;ул. Диктора Левитана, 3‑в;ул. Диктора Левитана, 57;пр‑т Строителей, 46‑а;ул. Белоконской, 10;ул. Горького, 40;ул. Лакина, 139‑а;ул. Кирова, 8‑а;ул. Юбилейная, 22;ул. Жуковского, 20;ул. Соколова-Соколенка, 7;ул. Куйбышева, 54;ул. Растопчина, 49‑б;мкр. Оргтруд, ул. Молодежная, 11;мкр. Лесной, ул. Лесная, 5;парк «Добросельский» (Суздальский проспект, 8‑а);стадион «Юность» (ул. Егорова, 10‑а).Фото: https://vk.com/icepushkin, Александр Абрамов