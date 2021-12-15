Чиновники предложили владимирцам три варианта решения проблемы.

Во Владимире после перед зданием обладминистрации обманутых дольщиков пригласили на внеочередное совещание в департамент архитектуры и строительства.Встреча была короткой. На ней собственники новостройки в Коммунаре попросили организовать им общение с врио губернатора. Власть, в свою очередь, предложила три варианта – снос, ввод в эксплуатацию по решению суда, утверждение проекта охранных зон. Все они требуют проработки. Непонятна судебная практика по таким делам. Впрочем, работая на опережение, её уже можно было изучить и понять перспективы.Повторная встреча состоится 21 декабря, после которого акции могут возобновиться.Напомним, что четвёртый год десятки семей ждут решения. Утверждение проекта объединённой зоны охраны объектов культурного наследия, который мог бы узаконить их, затягивается. Между тем, большинство собственников дома поддерживают идею врио губернатора Александра Авдеева о 8 и 9 этажей.«Считаю, что самый реальный и правильный способ – стройфирме признать свою ошибку и демонтировать лишние этажи. Готов лично поучаствовать в выборе технологической методики. Параллельно с Инспекцией государственной охраны объектов культурного наследия, которая подала судебный иск для приведения постройки в соответствие, нужно готовить коллективный иск от самих дольщиков – суд его рассматривает в особом порядке» − высказался ранее глава региона.