Известно, что лидер партии власти посетит несколько объектов и встретится с партактивом.

В четверг 16 декабря Владимирскую область посетит секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Известно, что один из лидеров партии власти посетит несколько объектов и встретится с партактивом.По данным «33Live.Ru» программа визита уже готова, но держится в секрете. По всей видимости, кроме посещения социально важных объектов, одна из целей сенатора – общение с партийцами не тему будущих выборов губернатора, которые состоятся в сентябре 2022 года.