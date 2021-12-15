Владимирские следователи передали в суд уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Владимирской области . Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии ..

Владимирские следователи передали в суд уголовное дело против бывшего заместителя губернатора Владимирской области . Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.По версии следствия, в 2018 году чиновник получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере миллион рублей за подписание актов выполненных работ по реконструкции и завершению строительства одного из медучреждений.В период с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года экс-замглавы региона за общее покровительство и попустительство по службе путём безналичных переводов получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений вознаграждение в размере 690 тысяч рублей.Вину в совершении преступлений он не признал. Однако следователи утверждают, что с «доказухой» всё в порядке. Материалы переданы в Октябрьский районный суд Владимира.