Прокуратурой Владимирской области направлено в суд уголовное дело о получении взятки бывшим...

Прокуратурой Владимирской области направлено в суд уголовное дело о получении взятки бывшим заместителем губернатора области Ренатом Чагаевым.Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Владимирской области по строительству Рената Чагаева. Он обвиняется в совершении двух преступлений - получение взятки лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, в крупном размере.По версии следствия, в марте 2018 года Чагаев получил в служебном кабинете через посредника взятку от директора одной из коммерческих фирм в размере 1 млн. рублей за принятие решений в пользу этой организации, в том числе за подписание актов выполненных работ по государственному контракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса под акушерский корпус для нужд Гусь- Хрустальной городской больницы.Кроме того, с декабря 2017 года по декабрь 2018 года Чагаев на принадлежащие ему банковские карты получил взятку в сумме 690 тыс. рублей за общее покровительство и попустительство по службе.Вину в совершении преступлений Чагаев не признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду г. Владимира, сообщила прокуратура Владимирской области.Расследование уголовного дела осуществляло СУ СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ России.Отметим, что на должность заместителя губернатора по строительству Ренат Чагаев был назначен при Светлане Орловой, до этого он возглавлял департамент развития предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации 33-го региона.