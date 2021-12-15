Эти ребята пришли в секцию по тхэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца – соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду, у каждого по медали. Тренер этой

Эти ребята пришли в секцию по тхэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца – соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду, у каждого по медали. Тренер этой необычной команды Кристина Вязникова. В свои 30 лет завоевала две золотых медали на чемпионатах России и Европы. Теперь Кристина ставит перед собой