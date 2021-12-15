Эти ребята пришли в секцию по тхэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца – соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду, у каждого по медали. Тренер этой
<a href="https://33live.ru/novosti/15-12-2021-deti-s-osobennostyami-razvitiya-vernulis-s-turnira-po-txekvondo-s-zolotom-serebrom-i-bronzoj.html" target="_blank">Дети с особенностями развития вернулись с турнира по тхэквондо с золотом, серебром и бронзой</a> - Эти ребята пришли в секцию по тхэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца – соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду, у каждого по медали. Тренер этой
[url=https://33live.ru/novosti/15-12-2021-deti-s-osobennostyami-razvitiya-vernulis-s-turnira-po-txekvondo-s-zolotom-serebrom-i-bronzoj.html]Дети с особенностями развития вернулись с турнира по тхэквондо с золотом, серебром и бронзой[/url] - Эти ребята пришли в секцию по тхэквондо в начале осени. И вот спустя всего три месяца – соревнования. В итоге два золота, серебро и бронза на команду, у каждого по медали. Тренер этой