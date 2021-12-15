Двоим жителям Гусь-Хрустального района предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических...

Двоим жителям Гусь-Хрустального района предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.В Гусь-Хрустальном завершено расследование уголовного дела в отношении 43-х и 40-летнего местных жителей. Мужчинам предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.Осенью 2021 года по месту жительства 41-летнего обвиняемого, на территории Гусь-Хрустального района, оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой более 475 грамм. Также на садовом участке, принадлежащем мужчине, полицейские нашли 472,6 грамма частей растений, содержащих наркотические вещества.Аналогичный факт оперативники выявили в сентябре. В доме 43-летнего жителя Гусь-Хрустального района сотрудники полиции обнаружили части растений конопли, массой 355 грамм.Установлено, что в обоих случаях фигуранты выращивали наркосодержащие растения на своих приусадебных участках, после чего перерабатывали их и хранили для личного потребления.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих гусевчан направлены в суд, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.