Фигуранты выращивали наркосодержащие растения на своих приусадебных участках, после чего перерабатывали их и хранили для личного потребления.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 43-х и 40-летнего местных жителей. Мужчинам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере).Противоправные деятельность гусевчан была выявлена сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативных мероприятий осенью текущего года.По месту жительства 41-летнего фигуранта, на территории Гусь-Хрустального района, оперативники обнаружили и изъяли марихуану массой более 475 грамм. Также на садовом участке, принадлежащем мужчине, полицейские изъяли 472, 6 грамма частей растений, содержащих наркотические вещества.Аналогичный факт оперативники выявили в сентябре. В жилом помещении 43-летнего жителя Гусь-Хрустального района сотрудники полиции обнаружили части растений конопли, массой 355 грамм.Установлено, что в обоих случаях фигуранты выращивали наркосодержащие растения на своих приусадебных участках, после чего перерабатывали их и хранили для личного потребления.В настоящее время уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением в отношении двоих гусевчан направлены в суд для рассмотрения по существу.