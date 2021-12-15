Не успел артист оправиться от серьезного недуга, как в его жизни начались новые изменения

Не успел артист оправиться от серьезного недуга, как в его жизни начались новые изменения11 лет назад Александр Рыбак стал настоящей звездой и победителем "Евровидения". Норвежский белорус покорил телезрителей чувственной игрой на скрипке, завораживающим голосом и выдающимися внешними данными. Несмотря на то, что раньше главный хит Рыбака "Fairytale" знали практически все, исполнителю не удалось удержать свалившуюся на него славу. К тому же, не так давно его творчеству стали мешать серьезные проблемы со здоровьем.Сейчас 35-летний Александр уже не может похвастаться былой популярностью. Однако с работой, как и с финансовым положением, у певца было все в порядке. Проблемы начались во время пандемии, но связаны они были не только с распространением коронавируса. Как оказалось, долгие годы артист страдал от зависимости, которая сильно изменила его жизнь.Рыбак много лет принимал антидепрессанты и снотворное. По словам исполнителя, таблетки сделали его слабым и запуганным. Как рассказывал Александр, из-за зависимости его воля к жизни исчезла практически полностью, а проблемы начались как с желудком и мышцами, так и со всем организмом. Поэтому в январе 2020 года Рыбак обратился за помощью к врачам.Победитель "Евровидения" стал проходить непростой путь реабилитации вместе со своими подписчиками в "Инстаграм". Таким образом артист решил хоть немного помочь тем, кто, как и он, пытается справиться с зависимостью. Несмотря на то, что в период лечения певцу не давали покоя ночные кошмары и галлюцинации, он продолжал работать и выпускать треки. Бросить таблетки Рыбаку удалось благодаря врачам и родителям, которые приняли его у себя в Норвегии. Однако, избавившись отфармакологической зависимости, Александр полностью погрузился в работу и, кажется, не спешит налаживать личную жизнь.В свои 35 лет артист ни разу не был женат. В жизни Рыбака было несколько девушек, а с последней своей спутницей, Юлией, певец расстался еще в 2019 году. Исполнитель практически ничего не рассказывал об избраннице, зато часто отмечал, что по-настоящему счастлив в отношениях. Александру удалось сохранить с Юлией теплые отношения после расставания, однако новую возлюбленную он так и не встретил. Судя по всему, певец решил отложить вопрос личной жизни ради карьеры. Сейчас Рыбак осваивает профессию звукорежиссера в магистратуре частного Колумбийского колледжа в Чикаго.