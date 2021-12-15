Основатель и руководитель агентства недвижимости kobaladze_realty Ярослав Кобаладзе перечислил самые распространенные схемы обмана клиентов недобросовестными риэлторами.

Основатель и руководитель агентства недвижимости kobaladze_realty Ярослав Кобаладзе перечислил самые распространенные схемы обмана клиентов недобросовестными риэлторами.Исчезающая мебельРиэлтор может показать клиенту квартиру с мебелью, на словах подтвердив, что она также входит в стоимость аренды или покупки. Однако после заключения договора, в котором этот пункт обходится стороной, жильцы обнаруживают, что им предлагается жить в голых стенах. "Также в некоторых случаях техника и мебель с дорогой меняется на дешевую", – уточнил Ярослав Кобаладзе.Призрачные квартирыДля того, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов некоторые недобросовестные риэлторы выставляют на популярных площадках объявления о продаже или сдаче в аренду привлекательных вариантов по крайне соблазнительным ценам. Дозвонившимся клиентам специалисты объясняют, что этот вариант уже был реализован и предлагают поискать похожий вариант за дополнительную плату. Разумеется, квартира из первоначального объявления может и вовсе не существовать – она нужна исключительно как способ привлечения внимания.Ароматный мирБольшое влияние на итоговую стоимость сделки с недвижимостью может оказывать даже такой фактор, как неприятный запах. Вместо того, чтобы попытаться устранить его причину, риэлторы могут попробовать замаскировать его ароматами кофе или варенья. Пандемия добавила еще один инструмент в их арсенал – клиента могут попросить осматривать помещение исключительно в маске якобы из-за страха риэлтора подхватить ковид. На деле же это довольно простой способ притупить обоняние человека."Операция Маша"Эта схема направлена на обман собственников помещения, которые надеются сдать свои квартиры без риэлторов. Такое название она имеет из-за того, что напарник недобросовестного риэлтора разыгрывает роль иногороднего клиента, условно называемого Машей. Якобы эта женщина хочет снять квартиру, но не может присутствовать лично. Тогда ей на помощь "приходит" риэлтор, который приходит на объект и тщательно его фотографирует, после чего выставляет на популярных площадках, указывая в качестве контакта не самого собственника, а себя.Контрастный душЭтот прием риэлторы применяют, как правило, в отношении иногородних клиентов. Человеку показывается порядка пяти – шести дешевых квартир в крайне плачевном состоянии. Напоследок приберегается жилье с хорошим ремонтом, но по цене выше рыночной. Однако клиент не ориентируется в таких тонкостях и часто на контрасте с увиденным ранее соглашается переплатить.Худшее предложениеРиэлтор может пообещать клиенту продать его квартиру за реальную рыночную стоимость с помощью аукциона. Заключается жесткий контракт, по которому владелец недвижимости либо соглашается на ту сделку, которую ему выбивает специалист, либо выплачивает денежную компенсацию. При этом квартиру, которая может быть оценена в 12 миллионов, он выставляет с первоначальной стоимость в восемь. В ходе дальнейших торгов цена поднимается до десяти, однако не дотягивает до первоначальных ожиданий. Тогда клиенту приходится выбирать – либо терять в деньгах на сделке, либо платить недобросовестному риэлтору отступные.Как достать соседаЧасто владельцы квартир могут создавать своим жильцам невыносимые бытовые условия. Например, могут приходить с проверками по три – четыре раза в неделю, после чего отвлекать людей еще и телефонными звонками якобы ради более подробного обсуждения увиденного. В конечном итоге арендатор принимает решение поискать более спокойный вариант. В этот момент он узнает, что, согласно договору, если он съедет раньше обговоренного срока, то потеряет внесенный депозит и комиссию.Игра в наперсткиЭта схема работает в том случае, если риэлтор и собственник жилья вступают в сговор. Собственник оформляет на риэлтора доверенность, а затем тут же отзывает ее. По уже недействительной доверенности специалист заключает договор с клиентом и забирает его деньги. А вот въехать в оплаченное жилье он уже не может – собственник в суде доказывает, что сделка была недействительной.