Она подала заявление три дня назад, но оно ещё не подписано.

Официальный представитель Владимирского Роспотребнадзора Марина Колтунова приняла решение об увольнении. Она подала заявление три дня назад, но оно ещё не подписано.Как рассказала пресс-секретарь ведомства коллегам из , она очень устала.«Чувство, что год идёт за два, а конца пандемии не видно. Чувствую, что в таком режиме придётся работать ещё долго», - добавила она.Глава Роспотребнадзора предложила Колтуновой, которая работает уже шесть лет, подумать и принять решение после новогодних каникул.Напомним, что с Марина Колтунова представляла надзорный орган на большинстве брифингов по текущей эпидемиологической ситуации.