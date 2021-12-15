Транспортное предприятие обязано будет обеспечить линии низкопольными или полунизкопольными автобусами вместимостью не менее 90 пассажиров.

Мэрия Владимира объявила конкурс на три автобусных маршрута № 1С, 17 и 18С. Победителей торгов определят 19 и 21 января. Стоимость контрактов, как и прежде, один рубль.Предприятие обязано будет обеспечить линии низкопольным или полунизкопольным транспортом вместимостью не менее 90 пассажиров.Машины должны иметь экокласс не ниже Евро-4. Среди требований мэрии – обязательное участие перевозчиков в программе обновления автопарка, а также ребрендинг под красно-белые цвета. Автобусы должны быть оснащены системой ГЛОНАСС и терминалами безналичной оплаты проезда. С 1 января 2023 года компания будет выпускать на рейс подвижной состав не старше трёх лет.В конце ноября мы сообщали, что горадминистрация