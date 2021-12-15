Разработан этический кодекс сотрудника службы занятости населения. Особой подготовки потребует теперь и работа с новым оборудованием

В 2020 году Владимирская область включилась в программу модернизации региональных «бирж труда». На итоговом декабрьском брифинге директор департамента труда и занятости населения Владимирской области Андрей Григорьев сообщил, что реконструкция помещений пилотного центра занятости во Владимире уже завершается. Его торжественно откроют в январе 2022 года.«Модернизация − это не только новые стены, фасад и мебель. Важный момент в работе обновлённой службы занятости – это переход от предоставления услуг к решению проблем. Наша задача – объединить участников рынка труда», − подчеркнул Андрей Григорьев.Разработан этический кодекс сотрудника службы занятости населения. В его основу положены основополагающие ценности и принципы взаимодействия с клиентами и партнёрами.Особой подготовки потребует теперь и работа с новым оборудованием. С этой целью более 100 сотрудников региональных центров занятости населения прошли в этом году курсы повышения квалификации по программам «Цифровые технологии в деятельности службы занятости», «Повышение культуры обслуживания клиентов», «Карьерный консультант», «Кадровый консультант» и другим. До конца 2024 года обучение пройдут все сотрудники