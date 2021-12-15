Оперативники изъяли у задержанных сувенирные купюры и похищенные денежные средства в полном объёме.

Во Владимире оперуполномоченными городской полиции совместно с коллегами из УМВД России по Владимирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий в арендуемом жилье задержаны 23-летняя жительница Ивановской области и 24-летняя жительница Ярославской области, подозреваемые в совершении мошенничеств в отношении двоих жителей областного центра.Установлено, что в начале декабря текущего года злоумышленницы пришли в квартиру 83-летней женщины и представились работниками социальной сферы. Сообщницы стали заговаривать пенсионерке зубы, рассказывая о якобы положенных ей выплатах на лекарства.В ходе беседы они попросили показать имеющуюся у неё наличность, потом отправили хозяйку на кухню за стаканом воды, а сами в это время подменили настоящие деньги на сувенирные купюры. В итоге пожилая женщина лишилась более 110 тысяч рублей.Аналогичным способом злоумышленницы провернули аферу ещё с одной 83-летней пенсионеркой, у которой обманом было похищено 70 тысяч рублей.Оперативники изъяли у задержанных сувенирные купюры и похищенные денежные средства в полном объёме.В настоящее время Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении аферисток возбуждены уголовные дела. Фигурантки дали признательные показания.В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Информация размещена на портале "МВД Медиа"