Седьмое предприятие Владимирской области из Мурома - производственное объединение Муроммашзавод...

Седьмое предприятие Владимирской области из Мурома - производственное объединение "Муроммашзавод" стало участником национального проекта "Повышение производительности труда". Какие возможности открывает сотрудничество с Региональным центром компетенций, расскажет Александр Сыпченко.Этот производственный цех Муроммашзавода выпускает редукторы привода ТНВД, то есть топливного насоса высокого давления. Они предназначены для двигателя и системы его питания в моделях марки Камаз. Сегодня муромское предприятие одно крупнейших в стране. Сотрудничество с экспертами Регионального центра компетенций еще больше расширит возможности производства, уверен руководитель проекта АО "ПО Муроммашзавод" Сергей КубаревСергей Кубарев, руководитель проекта АО "ПО Муроммашзавод":- Наш проект направлен в первую очередь на повышение эффективности производительности труда. Это работа с людьми, работа с оборудованием, это выход на новые рынки гражданского оборудования и той продукции, которую мы выпускаем.Ключевая задача предприятия - повышение производительности труда на 5 процентов ежегодно, подчёркивает Андрей Зверев, старший руководитель проектов Регионального Центра компетенций.Андрей Зверев, старший руководитель проектов РЦК по Владимирской области:- Они будут изучать инструменты бережливого производства, которые необходимы для развития их производственной системы. Они выходят на новый рынок гражданской продукции и они уже с ним работают соответственно чтобы быть лучшими им надо перенимать практики тех лучших инструментов, которые уже применяются, в чем мы им будем помогать.Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" дает всем предприятиям-участникам целый ряд новых возможностей: консалтинговая поддержка за счет средств федерального бюджета, льготный заём, обучение сотрудников, инвестиционный налоговый вычет, а также участие руководителей предприятия в программе обучения "Лидеры Производительности" . Положительные результаты есть у всех предприятий-участников нацпроекта. Внедрение инструментов бережливого производства повысит и рентабельность "Муроммашзавода", уверен врио первого заместителя губернатора Владимирской области Александр Ремига.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- У них уже сформирован четкий план действия на ближайшие годы, есть план развития в целом предприятия и все эти мероприятия запланированы уже с учетом внедрения технологии по производительности труда и постоянной работы с нашим центром компетенций.Сейчас в проекте участвуют 42 предприятия области. До конца 2022 года их должно стать уже 50.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"