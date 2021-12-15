Торги провалились уже второй раз.

Второй конкурс по определению подрядчика для реставрации Владимирского академического театра драмы вновь не дал результатов. На торги никто не заявился. Аукцион признан не состоявшимся.Первую попытку разыграть 730 млн рублей власти предприняли месяц назад. Тогда предложение никого не заинтересовало.Ранее мы сообщали, что московская компания «Стройтраст» на организаторов тендера. Фирма не обнаружила в конкурсной документации некоторых бумаг. Например – заключения госэкспертизы.Напомним, что на восстановление владимирского драмтеатра отводится два года. Будущий подрядчик отреставриррует фасад здания и восстановит интерьер, приведёт в порядок коммуникации, установит пожарную сигнализацию и систему автоматического пожаротушения, а также выполнить ряд других работ.