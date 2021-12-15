Во все тяжкие решил пуститься 26-летний житель Карабаново. Молодой человек, по данным полиции, дважды обнес магазин и обманом взял микрозайм. Примечательно, что куш молодого “бандита”

Во все тяжкие решил пуститься 26-летний житель Карабаново. Молодой человек, по данным полиции, дважды обнес магазин и обманом взял микрозайм. Примечательно, что куш молодого “бандита” был весьма скромным. Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый, с целью получения денежных средств, предоставил в одну из кредитных организаций недостоверные сведения о своем трудоустройстве и размере заработной платы, получив обманным путем