Трамвайный парк Москвы в 2022 году пополнят 43 трехсекционных низкопольных вагона. Они выйдут на маршруты номер 6, 15, 30 и 31, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Трамвайный парк Москвы в 2022 году пополнят 43 трехсекционных низкопольных вагона. Они выйдут на маршруты номер 6, 15, 30 и 31, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.Помимо поставок трамваев, производитель гарантирует их ремонт и обслуживание в течение 30 лет. "Новые вагоны сейчас работают на 87 процентах маршрутов", – отметил Ликсутов.Глава Департамента транспорта уточнил, что новые трехсекционные трамваи выйдут на маршруты на севере и северо-западе столицы.По пропускной способности трамвай занимает второе метро после метрополитена. Это не только вместительный, но и экологичный вид транспорта.Новое поколение трамваев стало еще удобнее. У них низкий пол, система климат-контроля, во всех вагонах есть USB-порты для зарядки гаджетов. Салоны оборудованы креплениями для велосипедов, детских и инвалидных колясок.Сейчас на маршрутах Москвы ходят свыше 500 современных низкопольных трамваев. Это более 50% городского парка. Полностью заменить подвижной состав планируется к концу 2023 года – все трамваи в столице будут низкопольными.Москва продолжает обновлять подвижной состав городского общественного транспорта. Ранее сообщалось, что 2022-2023 годах планируется закупить около 700 вагонов метро, 900 вагонов пригородных электропоездов, 150 трамваев, 1,3 тысячи электробусов.