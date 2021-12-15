Повторные торги по реконструкции Владимирского драматического театра признаны несостоявшимися....

Повторные торги по реконструкции Владимирского драматического театра признаны несостоявшимися. Аукцион был назначен на 15 декабря.На сайте Госзакупок сообщается, что на участие в электронном аукционе по проведению работ по строительству, реконструкции, капремонту Владимирского драматического театра не было подано ни одной заявки.Напомним, что с 18 по 26 ноября состоялся первый аукцион, закончившийся с таким же результатом. Сумма контракта – почти 730 млн. рублей.Восстановление драмтеатра, пострадавшего от пожара 29 июня 2020 года, опять откладывается.