Повторные торги по реконструкции Владимирского драматического театра признаны несостоявшимися....
Повторные торги по реконструкции Владимирского драматического театра признаны несостоявшимися. Аукцион был назначен на 15 декабря.
На сайте Госзакупок сообщается, что на участие в электронном аукционе по проведению работ по строительству, реконструкции, капремонту Владимирского драматического театра не было подано ни одной заявки.
Напомним, что с 18 по 26 ноября состоялся первый аукцион, закончившийся с таким же результатом. Сумма контракта – почти 730 млн. рублей.
Восстановление драмтеатра, пострадавшего от пожара 29 июня 2020 года, опять откладывается.