Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по возведению Рпенского проезда, «Восточного обхода Владимира», «Обхода Киржача» и «Северного обхода Александрова».

Во Владимире строительство Рпенского проезда ведётся с отставанием от графика. Врио губернатора Александр Авдеев провёл рабочее совещание по возведению указанного объекта, а также «Восточного обхода Владимира», «Обхода Киржача» и «Северного обхода Александрова».Из-за подорожания стройматериалов потребовалась корректировка проектной документации по строительству Рпенского проезда в части устройства свайного поля, дренажа, подпорной стенки, моста, электрических сетей и водоотведения. Возникла необходимость пересчёта смет.«Невооружённым глазом видно отставание от плана. Актуализируйте график с учётом всех рисков. Будем смотреть, что можно сделать по финансированию. Сроки необходимо нагонять», – поставил задачу глава региона.«Восточный обход», который соединит Р-132 «Золотое кольцо» и М-7 «Волга», предварительно оценили в 30 млрд рублей. Один из возможных источников получения средств - инфраструктурный кредит.В свою очередь, проект по обходу Киржача включён в госпрограмму «Дорожное хозяйство Владимирской области». Реализация намечена на 2022-2024 годы. Ориентировочная цена дороги – более четырёх миллиардов рублей.Строительство северного объезда Александрова губернатор предложил начать проектировать в 2022 году.