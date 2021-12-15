На федеральной трассе М‑7 «Волга» предстоит длительный ремонт.
В Петушинском районе...
На федеральной трассе М‑7 «Волга» предстоит длительный ремонт.
В Петушинском районе планируется провести ремонтные работы на участке от 118 до 133 километра (от Петушков до Липны).
На портале Госзакупок ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» выставило контракт на ремонт участка федеральной трассы. Начало работ запланировано на январь 2022 года, закончить должны в конце ноября.
Стоимость контракта почти 896 миллионов рублей.
Помимо восстановления асфальтобетонного покрытия, работы включают в себя восстановление дорожных знаков, Г‑образных опор, барьерного ограждения, тротуаров, пешеходного ограждения и автобусных остановок, ремонт водопропускных труб.
Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru/