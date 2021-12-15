На федеральной трассе М‑7 «Волга» предстоит длительный ремонт. В Петушинском районе...

На федеральной трассе М‑7 «Волга» предстоит длительный ремонт.В Петушинском районе планируется провести ремонтные работы на участке от 118 до 133 километра (от Петушков до Липны).На портале Госзакупок ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» выставило контракт на ремонт участка федеральной трассы. Начало работ запланировано на январь 2022 года, закончить должны в конце ноября.Стоимость контракта почти 896 миллионов рублей.Помимо восстановления асфальтобетонного покрытия, работы включают в себя восстановление дорожных знаков, Г‑образных опор, барьерного ограждения, тротуаров, пешеходного ограждения и автобусных остановок, ремонт водопропускных труб.Фото: msk-nnov.rosavtodor.ru/