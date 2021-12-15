Судебные приставы подготавливают к сносу гостиницу с видом на пойму Клязьмы во Владимире. Речь идет о гостевом доме на улице Октябрьской, что находится рядом с рестораном “Панорама”.

Судебные приставы подготавливают к сносу гостиницу с видом на пойму Клязьмы во Владимире. Речь идет о гостевом доме на улице Октябрьской, что находится рядом с рестораном “Панорама”. Напомним, решение о сносе гостиницы было принято Октябрьским райсудом ещё в мае 16-го года. Но вот уже скоро 2022 год, а здание до сих пор стоит. 15 декабря приставы