Москва является одним из немногих европейских городов, в которых можно спокойно посещать рестораны и кафе. Для этого не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или QR-коды, необходимо лишь соблюдать социальную дистанцию и носить маску. К сожалению, во многих городах желающих посетить какое-либо заведение просят предъявить документ об отсутствии ковида.

Москва является одним из немногих европейских городов, в которых можно спокойно посещать рестораны и кафе. Для этого не нужно предъявлять сертификаты о вакцинации или QR-коды, необходимо лишь соблюдать социальную дистанцию и носить маску. К сожалению, во многих городах желающих посетить какое-либо заведение просят предъявить документ об отсутствии ковида.Европейские заведения на грани разоренияПандемия коронавируса больно ударила по экономике всех стран. Одной из жертв стал ресторанный бизнес. Заведения, в которых можно отведать блюда и насладиться напитками, не работали во время локдаунов. Во многих странах в общественные места до сих пор не пускают посетителей.Сейчас Европа переживает очередную волну коронавируса. Рестораны и кафе продолжают нести убытки, хотя они рассчитывали восполнить потели в рождественские и новогодние праздники. Например, в немецких заведениях в конце года выручка была на 50% больше, чем в другие месяцы.Чтобы справиться с нагрузкой в праздничные дни, некоторые рестораторы нанимают дополнительный персонал, даже иностранцев.Владелец заведения в немецком Ахене, предприниматель Константин Архонтоглу заключил долгосрочные контракты с греками, испанцами, итальянцами и тунисцами, однако их помощь не потребовалась, ведь в Германии ввели жесткие ограничения из-за сложной ситуации с коронавирусом.В этой стране посещать общественные места могут только вакцинированные и переболевшие. Из-за этого посетителей в заведениях стало гораздо меньше. Многие клиенты отказываются от рождественских корпоративов и семейных встреч, причем иногда – в самый последний момент.В Австрии ситуация не лучше. Там все заведения общественного питания закрыты до 13 декабря. После локладуна в стране будет введена обязательная вакцинация. Рестораторы скучают по посетителям и в Чехии, которая до сих пор не пускает туристов. Например, в Праге на грани разорения оказалась всемирно известная пивная "У Флеку", основанная 522 года назад.Сейчас чешские заведения видят не много посетителей, ведь разрешено пускать только вакцинированных и переболевших. Остальные граждане могут заходить лишь в продуктовые магазины и аптеки. Некоторые люди устраивают митинги и выступают против антиковидных ограничений (29 ноября в Праге на улицы вышли порядка трех тысяч активистов).В Париже попасть в ресторан или кафе можно, предъявив санитарный пропуск, который получают переболевшие, вакцинированные граждане или те, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус (действует не более 72 часов).Аналогичные ограничения введены и в Риге. Правда, в латвийских заведениях есть еще несколько немаловажных правил: например, за столом могут сидеть не больше четырех человек. Местные рестораторы уже обратились с жалобой к властям.Тем временем в Москве...В российской столице власти делают все, чтобы сохранить ресторанный бизнес. Выжить в пандемию заведениям Москвы помогают точечные ограничения, которые вводятся по эпидемиологической ситуациии отменяются при первой же возможности.Недавно эксперты агентства StartupBlink оценили принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику. В итоге российская столица заняла первое место среди европейских городов, опередив Лондон и Барселону, и третье – в мире, уступив Сан-Франциско и Нью-Йорку.Отличных показателей Москва добилась благодаря 160 передовым решениям, применяемым в городе для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Одной из действенный мер оказались 11-дневные каникулы, половина из которых пришлась на нерабочие дни.С 28 октября по 7 ноября 2021 года московские заведения могли работать только навынос или на доставку, из-за чего их выручка сократилась на 58%. Когда каникулы завершились, прибыль точек общепита быстро увеличилась. В последнюю неделю ноября кафе и рестораны города заработали почти 1,3 миллиарда рублей – на 13,4% больше, чем в этот же период в 2019 году (когда пандемии не было).Столичное правительство оказывает поддержку рестораторам. Они могут претендовать на различные пакеты экономической помощи – например, на кредиты по льготным ставкам. Также предприниматели могут отсрочить арендные платежи городу за III квартал до конца года. Московские предприятия общественного питания включены в программу субсидий. Помимо этого, власти могут компенсировать затраты на оплату коммунальных услуг за III квартал 2021 года тем заведениям, сотрудники которых вакцинировались.Пока европейские заведения страдают из-за пандемии и ограничений, Москва становится гастрономической столицей, ведь в этом городе посещать рестораны и кафе можно беспрепятственно. Также работают рынки. В жилых районах открыто более 30 круглогодичных ярмарок."Обычные московские рынки начали превращаться в гастрономические центры. Целые улицы становятся гастрономическими кварталами. Количество ресторанов в Москве увеличилось в три раза, количество уличных кафе — в два раза", – отметил мэр города Сергей Собянин.В октябре 2021 года произошло знаковое событие для московского ресторанного бизнеса. Сразу девять заведений получили звезды Michelin, а в первую часть московского выпуска "Красного гида"Мишлен" включили 69 столичных мест. В 2022-м в городе впервые пройдет презентация престижного международного рейтинга гастрономической индустрии The World's 50 Best Restaurants, который раньше проводился в Нью-Йорке, Мельбурне, Сингапуре, Лондоне и других мегаполисах.Ресторанный бизнес – одна из важнейших отраслей экономики Москвы. В местных ресторанах и кафе могут одновременно отдыхать свыше полумиллиона человек. По словам Собянина, столичные предприниматели проявили высокий профессионализм в столь непростое время."Многие, в том числе предприятия, которые вы представляете, работали на систему здравоохранения, врачей, медсестер, социальную защиту для того, чтобы им помочь, обеспечить качественным питанием на рабочих местах", – рассказал градоначальник.Собянин также отметил: благодаря широкому распространению тестирования на коронавирус работа ресторанов и кафе продолжается по сей день. Этот бизнес активно растет, возвращает те объемы, которые были до пандемии, подчеркнул мэр Москвы.Когда в столице наблюдался пик заболеваемости ковидом, городское правительство предприняло меры, направленные на поддержку заведений общественного питания. Власти дали возможность работать бизнесу, хоть и в сложных условиях. В прошлом году ею воспользовались свыше 4,5 тысячи кафе и ресторанов. Они работали навынос и доставляли блюда на дом. Заведения получали прибыль, а значит, их сотрудники – заработную плату.Летом 2021-го, когда вновь фиксировались рекордные значения по заболеваемости ковидом, рестораны и кафе могли посещать только граждане, имеющие QR-код. Это правило было отменено уже через три недели, когда эпидобстановка улучшилась. Кстати, получить электронный сертификат в Москве очень просто, а процедура его проверки занимает не больше минуты.Рестораторы выражают благодарность Сергею Собянину за поддержку бизнеса. Генеральный директор ООО"Инвестиционная группа Сигма" Эмин Рафаилов отметил: "Наша площадка никогда бы не выжила, если бы все мы непредприняли определенные меры предосторожности, если бы мы не были социальноактивными. Хотелось бы поблагодарить за то, что к нам приходят все гости,жители нашей прекрасной столицы. Считаю, что это наша с вами обязанность насегодняшний день — позаботиться о том, чтобы все наши гости, все нашисотрудники, да и мы сами чувствовали себя в безопасности".