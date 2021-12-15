Используя специальное приспособление, один из них извлек из ящика для пожертвований купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, закрыв обзор другим гражданам.

«Оперативники ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы задержали троих подозреваемых в краже пожертвований прихожан православного храма на востоке Москвы.Установлено, что несколько злоумышленников зашли в храм на Свободном проспекте и встали перед иконами возле ящика для пожертвований. Используя специальное приспособление, один из них извлек из ящика купюры. В это время остальные сообщники плотно окружили его, закрыв обзор другим гражданам.Следователем ОМВД России по району Новогиреево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали троих ранее судимых граждан, прибывших в столицу из Поволжья. Розыск еще одного соучастника продолжается.Имеются основания полагать, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории Московского региона. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк