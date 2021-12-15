Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, злоумышленник тайно похитил из барсетки, оставленной без присмотра, денежные средства...
Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств.
Предварительно установлено, что злоумышленник находился в помещении одной из нотариальных контор. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, он тайно похитил из барсетки, оставленной без присмотра, денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 200 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЮАО
(495) 734-61-22