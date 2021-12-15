Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, злоумышленник тайно похитил из барсетки, оставленной без присмотра, денежные средства...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Даниловскому району задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже денежных средств.Предварительно установлено, что злоумышленник находился в помещении одной из нотариальных контор. Воспользовавшись отсутствием внимания со стороны потерпевшего, он тайно похитил из барсетки, оставленной без присмотра, денежные средства, после чего скрылся. Ущерб составил 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 47-летний приезжий. Похищенными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Даниловскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22