С ними встретился врио губернатора Александр Авдеев.

Врио губернатора Александр Авдеев поздравил с победой во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» двух владимирских школьниц − ученицу 11 класса ковровской средней школы №21 Анастасию Филатову и ученицу 9 класса владимирской гимназии №35 Екатерину Князеву.Они стали лучшими в номинациях «Твори!» и «Помни!». В 2021 году в состязаниях участвовали 7774 подростка из Владимирской области. Из них 29 человек прошли в полуфиналы, а шесть учащихся и один студент пробились в финал. Три школьника победили среди 5-7 классов, двое - среди 9-11 классов.«За вашими победами всегда стоят поддержка родителей, педагогов, наставников, друзей. Отдельные слова благодарности учителю истории Елене Соленковой. Огромное спасибо за ваш профессионализм», − подчеркнул глава региона.Напомним, что для победителей всероссийского конкурса предусмотрены денежные премии. Призовой фонд направлен на поддержку ребят, а также на поощрение педагогов и учебных заведений.