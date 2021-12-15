Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 17 декабря 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 17 декабря 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Актуальные вопросы деятельности МФЦ Владимирской области».На вопросы граждан ответит начальник отдела организации, мониторинга и контроля - Павловская Юлия Владимировна.Время проведения прямой телефонной линии: с 10:00 до 11:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-26.