По словам представителя индустрии, государство уже разрабатывает соответствующий документ и в процессе создания консультируется с крупными представителями рынка.

России нужно признать майнинг предпринимательской деятельностью и обеспечить законодательной базой, чтобы представители индустрии понимали правила игры, могли прогнозировать свой бизнес и понимать перспективы, считает руководитель отдела продаж майнинговой компании EMCD, специалист в области добычи цифровых активов Дмитрий Кудинов.По его словам, сейчас некоторые майнеры используют специальные устройства, чтобы скрыть большое количество потреблённого электричества, из-за чего задолженность поставщиков энергии растёт, и её приходится покрывать за счёт граждан. Чтобы этого не происходило, в России должна появиться такая предпринимательская деятельность, как майнинг.По мнению блокчейн-специалиста EMCD Дениса Смирнова, от легализации криптомайнинга выиграет и государство, так как оно получит полноценно работающий бизнес, привлечёт большее число участников рынка и сможет стать флагманом в индустрии. При этом сооснователь BitCluster Виталий Борщенко добавил, что необходимо не только признать майнинг легальной деятельностью, но и грамотно разработать меры его регулирования, механику и размер налогов. По его словам, государство уже работает над созданием соответствующего документа и консультируется с его компанией и другими крупными представителями индустрии.