Повторятся ли проблемы с уборкой, если снегопады вновь нагрянут в Костромскую область? Сосульки в ряд Кострома, Галич, Шарья, Буй. Именно в этих городах с 6 по 10 декабря, когда регион ..

Повторятся ли проблемы с уборкой, если снегопады вновь нагрянут в Костромскую область?Сосульки в рядКострома, Галич, Шарья, Буй. Именно в этих городах с 6 по 10 декабря, когда регион накрыли снегопады, проходили проверки очистки придомовых территорий многоквартирных домов от снега, ступеней от наледи, а также крыш и козырьков над входами в подъезды от навесов и сосулек.Как подтвердили 13 декабря в Государственной жилищной инспекции Костромской области, из 408 объектов, попавших в поле зрения, нарушения выявлены на 118 домах. Преимущественно это произошло в Костроме.Информация о мониторинге и нарушителях передана в управление муниципальных инспекций. Впрочем, призвать к ответу нерадивых коммунальщиков могут не только проверяющие инстанции, но и непосредственно жители. С 10 декабря в управлении муниципальных инспекций начала работу «горячая линия», куда следует сообщать проблемные адреса. Пожаловаться можно не только на снежные и ледяные свесы с домов, но также назвать торговые центры и административные здания с опасными сугробами.Обычно ситуация в областном центре ухудшается, когда происходит перепад температур и могут образоваться наросты льда. Особое внимание домам, фасады которых непосредственно выходят на тротуары и пешеходные зоны.«Все обращения жителей оперативно будут проверяться специалистами управления муниципальных инспекций, – заверили в администрации. – В случае выявления фактов несвоевременной уборки снежных свесов с кровли в отношении управляющих компаний и владельцев зданий, допустивших нарушения, будут приниматься меры административного воздействия».По информации на 9 декабря, с начала сезона в Костроме осмотрено более 150 объектов. Составлено 7 протоколов, причина – отсутствие снегозадерживающих устройств. Выявлено 17 нарушений по ненадлежащему содержанию кровли. Штрафы за эти нарушения, в соответствии с Кодексом Костромской области, составляют: на граждан – до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – до 30 тыс. рублей, на индивидуальных предпринимателей – до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – до 70 тыс. рублей.Стоянка под запретомС 15 декабря для своевременной расчистки снега на ряде улиц Костромы вводятся ограничения для транспорта. В частности, дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» с 22.00 до 6.00 и «Работает эвакуатор» установят на 32 участках улично-дорожной сети областного центра. Под запретом оказались многие места в центральной части, а также участки с активным движением (например, проезд Студенческий от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской).Дорожные знаки «Остановка запрещена» с предостерегающими табличками «Время действия» с 00.00 до 7.00 и «Работает эвакуатор» будут установлены на улице Дзержинского от улицы Овражной до улицы Крестьянской. Запрет на дневную стоянку транспорта с 10.00 до 20.00 тоже предусмотрен во многих местах. Нарушения правил дорожного движения в зоне действия знаков будут передаваться в автоматическом режиме в ГИБДД для привлечения к ответственности. Машины, находящиеся в зоне действия запрещающих знаков, будут эвакуироваться на штрафстоянку. Поможет ли это в борьбе со снежными завалами, покажет время.